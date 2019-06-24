(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Казанца осудили за организацию агентства интимных услуг, где работали несовершеннолетние, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что с 2015 по 2018 год мужчина организовал на территории Приволжского района агентство, куда он вовлекал для занятия проституцией девушек, в том числе двух несовершеннолетних», – рассказал Галиев.

Суд признал казанца виновным в организации и вовлечении в занятие проституцией, а также в принуждении к этому несовершеннолетних. Злоумышленника приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима.

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