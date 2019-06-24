В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по Международному дню борьбы с наркоманией

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Завтра, 25 июня, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

В мероприятии примут участие начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по РТ Вадим Костюнин, заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера по детской наркологии, главный детский психиатр-нарколог Минздрава Татарстана Степан Криницкий.

На пресс-конференции расскажут о результатах работы и профилактических мероприятиях, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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