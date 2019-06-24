Эксперты Альфа-Банка: Российский средний класс снижает аппетиты к риску

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Эксперты Альфа-Банка пришли к выводу, что средний класс в России составляет порядка 30% населения. По их мнению, понятие «средний класс» используется крайне широко и в каждом конкретном случае носит очень субъективный характер. Основной подход к определению среднего класса, опирающийся на уровень базового дохода населения, как правило, сочетается с поведенческими характеристиками, такими как владение автомобилями или уровень сбережений. Если, по мнению международных организаций в России, к категории среднего класса можно отнести примерно 70% россиян, то подходы, учитывающие уровень сбережений, показывают, что он составляет только 4% населения. По мнению экспертов Альфа-Банка, к среднему классу можно отнести 30% россиян, которые по уровню своего дохода относятся к 7 – 9 децильным группам.

Средний класс оказался той группой населения, которая пострадала от экономических трансформаций последних лет, отмечают специалисты. Если в 2014 году к нему можно было отнести 37% населения России с долей 48% в совокупных доходах домохозяйств, то к 2018-му его доля в структуре населения страны сократилась до 30%, а доля в совокупных доходах — до 39%. По сути, за последние 10 лет средний класс стал терять свою экономическую значимость и стал более уязвимым — за последние 10 лет реальные доходы среднего класса стагнировали, тогда как доходы более низких доходных групп выросли на 4%, а доходы наиболее обеспеченной группы увеличились на 11%.

Одним из косвенных сигналов того, что доля среднего класса в России находится под давлением, является тот факт, что доля продовольствия в структуре потребления всех домохозяйств составляет 27%. Показательно, что с 2013 года все три децильные группы населения, относящиеся к среднему классу, были вынуждены нарастить долю доходов, направляемых на покупку продуктов питания на 3 п. п.; аналогичное изменение наблюдалось только в самой низкой доходной группе, что подтверждает снижение уровня жизни среднего класса.

По словам экспертов банка, за последнее десятилетие изменилось и финансовое поведение российского среднего класса. Во время предыдущего кредитного бума 2009 – 2012 годов объем финансового рычага, используемого средним классом, вырос на 90% в реальном выражении, что практически соответствовало темпу роста в 100% у наиболее состоятельной 10% группы населения. Однако с 2015-го средний класс стал более осторожно относится к кредитному плечу. Только 9-я децильная группа, которую мы считаем верхушкой среднего класса, наращивала финансовый рычаг своего потребления, тогда как ядро среднего класса отказалось брать на себя такой риск.

Другое интересное наблюдение в отношении использования финансового рычага населением заключается в том, что с 2016 года рост долговой нагрузки происходил не столько за счет двух наиболее состоятельных децильных доходных групп, но также объяснялся и большей активностью 5-й децильной группы (со среднемесячным доходом 17 тыс. руб.). Эта группа может оказаться в центре внимания в период следующего кредитного кризиса.

Если в мире средний класс традиционно ассоциируется с населением, работающим в частных компаниях или занятым предпринимательской деятельностью, то в России, по оценкам экпертов Альфа-Банка, ситуация другая. Согласно их расчетам, основанным на микроданных выборочных исследований населения, по итогам 2017 года около 15% глав домохозяйств среднего класса работали на госслужбе, для сравнения: в 2003 году это значение составляло около 10% — такой результат свидетельствует о произошедшем резком изменении в картине занятости среднего класса. Во многом, это сочетается со снижающейся долей предпринимательских доходов в структуре доходов домохозяйств, которая за период с 2000 по 2017 год снизилась с 17% до 9%, а также с тем, что только 12% россиян сейчас находят привлекательным создание собственного бизнеса. Подобное нежелание брать на себя риски со стороны населения явно не самая лучшая ситуация для экономического развития и в целом является одним из сдерживающих факторов для экономического роста, заключили эксперты Альфа-Банка.

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