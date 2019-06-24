Сельхозпредприятие выплатило долги по зарплате на сумму более 5 млн рублей

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). ООО «АФ «Дубрава» частично погасило задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками, сообщила пресс-служба Минтруда РТ.

В ходе проведенной работы, которая осуществлялась Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ совместно с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами, частично была погашена задолженность по заработной плате на предприятии ООО «АФ «Дубрава», расположенном в Кайбицком муниципальном районе.

Так, ООО «АФ «Дубрава», которое осуществляет свою деятельность в отрасли сельского хозяйства, выплатило долг перед 181 работником, сумма которого составляла 5,1 млн руб.

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