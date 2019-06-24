На набережной озера Кабан выступят «особенные» танцоры и покажут «Кино без барьеров»

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). 26 июня на набережной озера Кабан пройдет событие в рамках ежегодной акции «Эхо кинофестиваля “Кино без барьеров” 2019. Кино в формировании инклюзивной культуры в школе», сообщает пресс-служба «Татаркино».

Цель мероприятия – рассказать о танцетерапии как современном виде социализации людей независимо от пола, возраста и физических возможностей, а также о том, что важно принять себя и свое тело, научиться взаимодействовать с другими людьми.

В этот раз в рамках акции «Эхо кинофестиваля “Кино без барьеров”» состоится кинопоказ фильмов международного московского инклюзивного кинофестиваля «Кино без барьеров» о людях с ограниченными возможностями — «Давайте потанцуем» режиссера Жака Наварро-Ровира, «Создавая волны» режиссера Карензы Эбьера и других кинематографистов, занимающихся творчеством.

Вниманию зрителей будет представлена танцевальная программа, в которую включено выступление студентов театральной инклюзивной школы «Инклюзион. Казань» с постановкой хореографа Саши Рудик – эскиз фестиваля современной хореографии «Площадь свободы».

Кроме того, участники фестиваля увидят выступление выпускников курсов инклюзивной разновозрастной группы хореографа-постановщика Ильдара Алекбаева.

Ведущим программы станет известный казанский актер и режиссер Искандер Нуризянов.

Начало мероприятия в 20.30.

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