(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Татарстане будут судить мужчину, который вырастил дома 57 кустов конопли, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии дознания, с марта по апрель этого года 58-летний мужчина выращивал в домашних условиях коноплю. В процессе осмотра его квартиры правоохранители изъяли 57 запрещенных растений», – рассказал Галиев.

Уголовное дело о незаконном культивировании наркосодержащих растений в крупном размере направлено на рассмотрение в Лаишевский суд.

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