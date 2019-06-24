На ремонт трех участков и подъездных путей к соцучреждениям в Автограде потратят 660 млн рублей

(Набережные Челны, 24 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в рамках республиканской программы «Ремонт дорожно-уличной сети» обновят три участка и подъездные пути на общую сумму 660 млн рублей. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии Автограда.

В текущем году проходит третий этап капитального ремонта улицы Шамиля Усманова, где не только укладывается новое асфальтовое покрытие, но и происходит расширение проезжей части, проводится ремонт тротуаров. На это из республиканского бюджета выделено 100 млн рублей.

На улице Старосармановская — от проспекта Казанский до улицы Дорожная — ремонтники расширят проезжую часть и проведут освещение. Здесь будет освоено 210 млн рублей.

По традиции в Автограде ежегодно ремонтируется по одной улице в промышленной части. В этом году пройдет реконструкция развязки на пересечении улиц Машиностроительная, Техническая и проспекта Хасана Туфана. Бюджет объекта составляет 50 млн рублей.

Также ремонтники продолжат обновлять внутриквартальные дороги, подъездные пути к больницам, поликлиникам, школам и детсадам. На эти работы выделено 300 млн рублей.

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