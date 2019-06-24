В Елабуге назвали «Лучшего врача − 2019»

(Елабуга, 24 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге подвели итоги муниципального конкурса «Лучший врач − 2019». Победителя чествовали во Дворце культуры, где прошло торжественное мероприятие в честь Дня медицинского работника.

В этом году лучшим врачом Елабуги признана врач-бактериолог с 30-летним трудовым стажем Елена Кравченко. Вместе с почетным званием она также получила денежный сертификат на сумму в 35 тыс. руб.

В ходе торжества глава района Геннадий Емельянов и главный врач Елабуги Айрат Сафин вручили лучшим сотрудникам грамоты и благодарственные письма главы ЕМР, а также Министерства здравоохранения РТ. Кроме того, шесть молодых медиков получили стипендию главы района. Это молодые специалисты, которые хорошо проявили себя в работе, а также принимали активное участие в жизни коллектива. В течение года они будут получать надбавку в размере 3 тыс. рублей к заработной плате.

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