Столица Татарстана впервые примет первенство Европы по плаванию

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). С 3 по 7 июля в Казани, во Дворце водных видов спорта, впервые пройдет первенство Европы по плаванию, сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.

Ожидается, что в турнире примут участие около 650 молодых спортсменов из 50 европейских стран. Все участники — юноши 15–18 лет и девушки 14–17 лет — являются возможными членами национальных сборных на будущих Олимпийских играх в столице Японии в 2020 году.

Программа состязаний включает 34 индивидуальные дистанции, включая вольный стиль, баттерфляй, комплексное плавание, а также восемь эстафет.

Первенство Европы по плаванию проводится с 1967 года. Изначально соревнования проводились один раз в два года, однако с 1982 года турнир стал ежегодным.

Ранее сообщалось, что с 24 по 30 июня во Дворце водных видов спорта Казани впервые состоится первенство Европы по прыжкам в воду.

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