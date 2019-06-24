В Набережных Челнах по федеральной программе БКАД отремонтировали 40% дорог

(Набережные Челны, 24 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 40% от общего объема. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии.

В этом году по линии БКАД финансируется обновление центральной магистрали Автограда, которая соединяет старую и новую части города. Это улица Абдуллы Алиша, проспекты Мира, Набережночелнинский, Мусы Джалиля и Альметьевский тракт. Общая сумма расходов на реконструкцию дорог составляет 1 млрд 360 млн рублей, общая протяженность дорог — более 37 километров.

До начала ремонта на дорогах имелись колейность, ямы, были разрушены бордюрные камни, смотровые и ливневые колодцы.

Кроме основных работ на магистрали будут сделаны и сопутствующие. Здесь появятся тротуары с пандусами и тактильными указателями, дорожные знаки, в том числе и на консольной основе, на проезжей части будет нанесена разметка, в том числе и шумовые полосы на перекрестках.

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