(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). За один день на казанских улицах под колеса авто попали два ребенка, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«Так, днем водитель "Калины" на улице Яруллина сбил 10-летнего пешехода, который, по предварительной информации, перебегал дорогу в неустановленном месте. В итоге ребенок получил травмы головы и руки», – рассказали в ГИБДД.

Спустя два с половиной часа 7-летний ребенок угодил под колеса «Приоры», переходя дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Мальчик получил перелом ноги.

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