(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). ГИБДД Казани ищет очевидцев двух ДТП, в которых пострадали подросток и женщина-пешеход, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Так, в минувшую пятницу вечером у дома № 2 по улице Кошевого в автобусе № 37 упал 16-летний юноша. Водитель уехал, а парень получил травму головы», – рассказали в полиции.

Кроме того, в минувшее воскресенье утром во дворе дома №8а по улице Водострой была сбита 57-летняя женщина. Женщина получила рану стопы, а водитель покинул место происшествия.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-810, 5-333-848.

ГИБДД Казани напоминает, что за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административным арестом на срок до 15 суток.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.