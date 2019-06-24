Татар-информ

24 июня 2019, 12:40

Экономика и финансы

Что потратишь – вернется: экономь в отпуске и дома с МегаФоном благодаря 100% кэшбэку

Экономика и финансы

Что потратишь – вернется: экономь в отпуске и дома с МегаФоном благодаря 100% кэшбэку

Кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона, популярных цифровых услуг и сервисов.

В марте МегаФон, ведущий оператор цифровых возможностей, первым на российском рынке предложил клиентам зарабатывать на платежах за мобильную связь. Спустя четыре месяца, в самый разгар сезона летних отпусков, оператор делает свое предложение еще лучше: теперь новым абонентам тарифной линейки «Включайся!» доступен кэшбэк в 100%*.

Уже с 24 июня все новые абоненты тарифов «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум» получают доступ к невероятной опции – возможности легко и просто вернуть себе 100% от суммы абонентской платы по тарифу и даже трат на международный роуминг за месяц подключения и за последующий календарный месяц.

Например:

- Абонентская плата на выбранном абонентом тарифе «Включайся! Выбирай» составляет от 450  рублей в месяц.

- Активировав программу 100% кэшбэка в один клик в Личном кабинете, он может в начале следующего месяца вернуть сумму расходов за прошедшее время первого месяца с МегаФоном.

- Также клиент сможет вернуть себе 100% расходов и за второй полный календарный месяц с МегаФоном.

- С начала третьего календарного месяца сотрудничества абонент можно возвращать 20% от расходов ежемесячно.

Кэшбэк можно легко копить и тратить! Накопленным кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона, популярных цифровых услуг и сервисов: фильмы и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы от «МегаФон Музыка».

Чтобы заработать еще больше, можно, например, потратить накопленные средства на золотой уровень в сервисе #Специи. Это даст возможность получить возврат на 60% больше за интернет-покупки в 500 магазинах.

«В марте 2019 года МегаФон впервые на рынке запустил уникальную услугу – 20% кэшбэк, сделав ее базовым условием тарифной линейки «Включайся!». За прошедшие со старта четыре месяца мы увидели - наши абоненты не только накапливают кэшбэк, но и активно используют эти средства на аксессуары и гаджеты, а также внутри наших сервисов. Это значит - наша фишка понравилась! И сегодня мы увеличиваем процент кэшбэка с 20 до 100% за первый месяц, позволяя всем новым клиентам еще больше экономить на связи», — комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

Узнать больше о новом предложении тарифной линейке «Включайся!» можно на сайте компании.

* - предложение действительно для всех новых абонентов выбирающих тарифы «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум».

 

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