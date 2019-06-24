(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Жителя Казани осудили за кражу «ГАЗели», которую он похитил с помощью эвакуатора и сдал в ломбард, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В феврале 2019 года 29-летний мужчина вызвал эвакуатор и похитил грузовой автомобиль, припаркованный на 5-й Стационарной улице. Транспортное средство он сдал в ломбард. Потерпевший оценил ущерб на сумму в 140 тысяч рублей», – рассказал Галиев.

По статье «Кража с причинением значительного ущерба» суд назначил мужчине 240 часов обязательных работ.

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