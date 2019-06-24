(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Зеленодольске приставы расселяют аварийные дома на Украинской улице, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

По ее словам, сегодня в Зеленодольске ведется расселение из трех квартир аварийного дома № 23.

«Исполнительные действия производятся на основании решения Зеленодольского городского суда Республики Татарстан. Гражданам были вручены требования об исполнении судебного решения. В связи с тем, что решение суда в добровольном порядке ими не исполнено, выселение производится принудительно», – рассказала Халимова.

К моменту появления приставов жильцы сами покинули помещения аварийного дома, об этом был составлен соответствующий акт. В ближайшие сроки должны быть расселены еще 60 квартир домов, опасных для проживания.

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