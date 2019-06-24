В Татарстане по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» начался ремонт на 91 объекте

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Татарстане по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт выполняется на 91 объекте. В частности, на 53 объектах региональных дорог, на 30 – в Казанской агломерации, в Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях в работе задействованы по четыре объекта, сообщает Миндортранс РТ.

«В этом году в рамках проекта предусмотрен ремонт 173 объектов дорожной сети общей протяженностью 205,8 км. В том числе 82 объекта протяженностью 108,3 км расположены на дорогах регионального значения, 81 (47,3 км) – в Казани, по пять объектов в Набережных Челнах (40,9 км) и Нижнекамске (9,3 км)», – отмечается в сообщении министерства.

Завершить ремонтные работы на всех объектах планируется к 1 ноября текущего года.

Общая сумма финансирования нацпроекта в республике на 2019 год составляет 5,4 млрд рублей. Его реализация позволит увеличить долю дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 46,3% до 50% к концу 2024 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.