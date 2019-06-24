Исполком Казани извинился за закрытый вход на Сабантуй в Мирном

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Глава исполкома Казани принёс извинения казанцам и гостям города за испорченный Сабантуй в посёлке Мирный. Вход на площадку пришлось ограничить из-за большого количества людей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил Глава исполкома Казани Денис Калинкин.

«Несмотря на то, что было организовано четыре площадки для празднования Сабантуя, все они были заполнены зрителями до предела, а в берёзовой роще в Мирном поток зрителей оказался таким, что в определённый момент было принято решение в целях безопасности приостановить на время доступ на площадку. Я приношу извинения всем, у кого праздник оказался подпорчен», — сказал глава казанского исполкома.

Он добавил, что большое количество людей могло привести к давке, поэтому правоохранительными органами было принято решение ограничить доступ к площадке.

«Для нас это повод проанализировать ситуацию и найти решение на будущее во избежание повтора», — подчеркнул Калинкин.

Напомним, что праздник Сабантуй проходил на четырёх различных площадках города Казани: в березовой роще в посёлке Мирный, в лесопарке около озера Лебяжье, в берёзовой роще жилмассива Дербышки и на казанском ипподроме.

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