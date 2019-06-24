В Лаишевском районе РТ в вылетевшей с дороги машине погибли женщина и пятимесячный малыш

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). На трассе Казань – Оренбург в вылетевшей с дороги машине погибли женщина и пятимесячный малыш. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

«Авария произошла на 34-м километре автодороги неподалеку от деревни Каипы. 25-летняя девушка за рулем "Тойоты" не выбрала безопасную скорость и вылетела в кювет попутного направления. Машина перевернулась. В результате ДТП девушка скончалась на месте, она не была пристегнута ремнем. Также от полученных травм скончался 5-месячный малыш, который находился в автолюльке», – рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Очевидцы рассказали агентству, что в результате аварии люлька с ребенком вылетела из автомобиля. Предположительно, она не была пристегнута.

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