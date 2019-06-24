Татар-информ

24 июня 2019, 12:00

Здоровье и среда

Нефтяники РИТЭКа провели экологическую акцию в Свияжске

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Здоровье и среда

Нефтяники РИТЭКа провели экологическую акцию в Свияжске

Фото: Михаил Захаров

Акция по уходу за «Юбилейной аллеей» проходила по плану экологических мероприятий в ООО «РИТЭК» на 2019 год.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Вероника Ваганова). На острове-граде Свияжск 21 июня сотрудники компании РИТЭК (дочернее предприятие Группы «ЛУКОЙЛ») облагородили территорию Храма святых равноапостольных Константина и Елены. 

«Одна из составляющих нашей работы — реализация социальных и благотворительных программ. И проект по восстановлению церкви в Свияжске, по благоустройству территории храмового комплекса — один из особых, так как направлен на сохранение культурных ценностей», — отметил заместитель генерального директора ООО «РИТЭК», директор ТПП «ТатРИТЭКнефть» Николай Нефёдов.

Он подчеркнул, что ставшая уже ежегодной акция по облагораживанию и уходу за территорией комплекса является не только заботой об этом месте, но и примером патриотического и социально-нравственного воспитания.

По прибытию сотрудников компании на территорию храма собравшихся поприветствовал настоятель отец Сергий.

«Спасибо, что не забываете нас! Благоустройство участка этого храма, вот этой сакральной земли, как будто на самом деле воспоминание об утерянном рае. И мы совместными усилиями обязательно превратим это место в настоящий оазис», — отметил отец Сергий.

Также он поделился, что территория храма не охраняется, в нем служит всего три человека, чей возраст уже не позволяет ежедневно ухаживать и следить за благоустройством, поэтому бывают случаи, когда посторонние люди выкапывают насаждения: «Нужно стремиться к лучшему, и очень благородно, что вы это делаете. Помоги вам всем Господи, и большое-большое человеческое спасибо», — поблагодарил настоятель храма.

25 сотрудников компании высадили на территории храмового комплекса около 50 корней петуний, скосили траву со склонов, выкорчевали старые деревья и укрепили живые. 

«Лично для меня сделать что-то благородное и приятное на территории святого места — это почетная и ответственная миссия», — поделилась с журналистами начальник административно-хозяйственного отдела ТПП «ТатРИТЭКнефть» Анастасия Кузнецова.

Она добавила, что когда объявила сотрудникам о поездке в Свияжск, многие захотели поучаствовать в акции: «Желающих было очень много. Мы с нашим аппаратом управления, с директором посоветовались, и самым-самым выдалась честь приехать сюда», — отметила Елена.

Церковь Святых равноапостольных Константина и Елены для нефтяников РИТЭКа особенное место. В рамках соглашения между Республикой Татарстан и ПАО «ЛУКОЙЛ» был восстановлен храм. Теперь здесь ежедневно проходят службы, работает воскресная школа. А два года назад в честь 25-летия ООО «РИТЭК» по инициативе сотрудников компании рядом с храмом высадили цветущий сад — «Юбилейную аллею». 

Подобные экологические акции нефтяники РИТЭКа проводят каждой весной. В 2019 году более 100 работников ТПП «ТатРИТЭКнефть» приняли участие в субботниках. Сотрудники совместно с выпускниками МАОУ «Нурлатская гимназия имени М. Е. Сергеева» украсили территорию школы, привели в порядок улицы Нурлата. Кроме этого, совместно с ГКУ «Черемшанское лесничество» участвовали в акции «Чистые леса Татарстана», провели санитарную очистку водоохранной зоны и прибрежной полосы в пределах своих лицензионных участков.

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