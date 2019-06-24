Участники международного ретро-ралли «Пекин — Париж» сделали остановку в Казани

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Участники международного ретро-ралли «Пекин — Париж» побывали в столице Татарстана. Накануне, 23 июня, автомобилисты остановились на парковке одного из казанских торговых центров, а уже сегодня вновь отправились в путь, сообщается в официальной группе гонки в соцсети «ВКонтакте».

«Казань сегодня встречала участников ралли "Пекин — Париж"», — гласит один из постов.

Более 280 автолюбителей едут из Китая во Францию на машинах 1907 − 1975 годов выпуска. В их числе есть марки: Mercedes, Bentley, RollsRoyce, AstonMartin, Porsche, а также Ford, Chevrolet, Jaguar, AlfaRomeo. После Казани участники автопробега отправятся в Нижний Новгород, сделают остановки в Завидово и Санкт-Петербурге. После этого они покинут территорию России и проедут по Финляндии, Эстонии, Латвии, Польше, Германии и Бельгии. Конечной точкой путешествия станет Франция. Ранее автомобили уже посетили Китай, Монголию и Казахстан. Всего машины преодолеют более 14 тыс. километров.

Отметим также, что в ралли участвует российский экипаж — автомобилисты Максим Отмахов и Александр Говор на автомобиле ВАЗ-2103 1972 года выпуска. Всего же, согласно опубликованному графику, ралли продлится 36 дней. Завершится автопробег 7 июля в Париже.

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