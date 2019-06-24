В мэрии Казани назвали самые крупные несанкционированные свалки мусора

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани с начала весны выявлено 35 мест несанкционированных складированных отходов. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник управления административно-технической инспекции Альфир Шамсутдинов.

«С начала весеннего периода выявлено 35 мест несанкционированных складированных отходов, из которых 7 – свалки, 13 навалов, 15 замусоренных территорий», – сообщил спикер.

Он добавил, что самые крупные свалки по объёму складированного мусора расположены на улицах Ямская и Хлебозаводская.

«Из выявленных 35 мест несанкционированных складированных отходов 11 мест ликвидировано, вывезено свыше 220 кубических метров мусора», – отметил Альфир Шамсутдинов.

Кроме этого в текущем году в отношении собственников земли, на которой обнаружены нарушения, административное воздействие применялось более 70 раз, наложено штрафов на сумму 1,1 млн рублей.

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