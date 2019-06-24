Сабантуй в Казани посетили около 200 тыс. человек

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). В этом году Сабантуй, который проходил на четырёх площадках, посетили около 200 тыс. казанцев и гостей города. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал заместитель начальника УВД по Казани Валерий Саматошенков.

«Всего в этот день праздничные гулянья посетили около 196 тыс. человек. В целом совместно с МВД по РТ и другими министерствами были предприняты все необходимые меры по решению вопросов по обеспечению правопорядка в период проведения праздничных мероприятий», — рассказал спикер.

Он добавил, что грубых нарушений общественного порядка и общественной безопасности допущено не было.

«В преддверии праздника был проведён ряд профилактических мероприятий по Казани о недопущении происшествий, сформирована дополнительная следственно-оперативная группа по доставке задержанных и поиску потерявшихся детей», — доложил Саматошенков.

Напомним, что праздник Сабантуй проходил на четырёх различных площадках города Казани: березовая роща в посёлке Мирный, лесопарк около озера Лебяжье, в берёзовой роще жилмассива Дербышки и на Казанском ипподроме.

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