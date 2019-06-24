Мастера искусств Туркменистана дали концерт в Казани в честь Сабантуя

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В театре Камала состоялся концерт мастеров искусств Туркменистана. Артисты выступили в столице республики в честь праздника Сабантуй и официального визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.





Вечер открыл заслуженный артист Туркменистана Довлет Аннагельдыев, выразив признательность Президентам Туркменистана и Татарстана за большой вклад в укрепление дружбы двух народов.





Праздник состоялся при участии министра культуры Туркменистана Атагельды Шамурадова и министра культуры Татарстана Ирады Аюповой, представителей туркменской диаспоры, туркменских семей с детьми, студентов казанских вузов, приехавших из Туркменистана, а также представителей различных национально-культурных автономий.





Народные артисты Туркменистана Гульшат Гурдова, Аннагулы Мыратдурдыев, Парахат Амандурдыев, а также звезды эстрады Зулейха Какаева и Ахмед Атаджанов открыли концерт песнями о дружбе и мире. В программе звучали народные инструменты, произведения современных композиторов, публика восторженно хлопала популярным вокальным и хореографическим композициям. На сцену выходили музыканты государственного оркестра, государственного фольклорного ансамбля и известных туркменских творческих коллективов. Концерт состоялся при полном аншлаге.





От татарстанских артистов приветственный номер представил Госансамбль песни и танца РТ – зрители тепло приняли знаменитую вокально-хореографическую композицию «Гармонь».

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