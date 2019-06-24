Татар-информ

24 июня 2019, 12:58

Общество

Исполком Набережных Челнов просит подрядчиков не тянуть с капремонтом домов до октября

Общество

Исполком Набережных Челнов просит подрядчиков не тянуть с капремонтом домов до октября

Фото: архив

Объем работ по замене кровли выполнен на 30%, фасадные работы — на 25%, замена инженерных систем — на 35%.

(Набережные Челны, 24 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов просит строительные компании не затягивать с капитальным ремонтом домов до октября. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии Автограда.

Как сообщил заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев, в этом году в программу капитального ремонта вошли 125 жилых домов Набережных Челнов, общая площадь которых составляет 1 млн 700 тыс. квадратных метров. Работы на объектах ведет 41 строительная компания.

По данным исполкома, объем работ по замене кровли выполнен на 30%, фасадных работ — на 25%, замена инженерных сетей составляет 35%.

Также идет замена лифтов: В 2019 году будут установлены 140 новых лифтов, на данный момент работы выполнены на 35%.

Стратегическим направлением программы капитального ремонта считается перевод жилых домов с открытой системы теплоснабжения на закрытую, что позволит экономить как  энергетические ресурсы, так и средства населения. По словам Зуева, в Набережных Челнах 75% жилого фонда уже снабжены теплообменниками. А в 2020 году  планируется полностью завершить переход на закрытую систему теплоснабжения. Для этого необходимо будет установить 186 теплообменников на общую сумму 180 млн рублей.

Несмотря на то, что окончательным сроком сдачи домов после капитального ремонта считается октябрь, глава города Наиль Магдеев призвал подрядные организации не тянуть до последнего, а воспользоваться установившейся хорошей погодой и львиную долю работ выполнить уже летом.

«На сегодняшний день всего 25% фасадных работ выполнено, кровля отремонтирована на 30% — это никуда не годится. Темпы надо наращивать. Неизвестно, какими будут другие месяцы. Возможно, погодные условия изменятся и станут не столь благоприятными. Поэтому надо пользоваться моментом для того, чтобы качественно выполнить заказ. Никого из строителей на конкурс на аркане не тянули, сами заявились. Теперь извольте показать результат», — сказал мэр Набережных Челнов.

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