Президент Татарстана освободил Тимура Нагуманова от должности бизнес-омбудсмена РТ

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял отставку бизнес-омбудсмена Татарстана Тимура Нагуманова. Указ об этом опубликован на портале правовой информации республики.

«Освободить Нагуманова Тимура Дмитриевича от должности Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей в связи с переходом на другую работу», – говорится в тексте документа.

В Альметьевском районе сегодня пройдёт внеочередное заседание депутатов районного совета, на котором будет представлена кандидатура нового главы. По данным ИА «Татар-информ», Тимур Нагуманов находится в числе претендентов на должность.

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