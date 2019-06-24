В России испытывают первую отечественную вакцину от полиомиелита

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Российские ученые разработали отечественную вакцину от полиомиелита и начали этап клинических испытаний. Пока в стране закупают зарубежные вакцины, рассказала заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова РИА Новости.

«Преимущественное наполнение национального календаря обеспечивается за счет российских вакцин. У нас практически все вакцины, которые закупаются за федеральные деньги для обеспечения нацкалендаря, — отечественные, за исключением инактивированной вакцины против полиомиелита», — цитирует слова Поповой агентство.

Вакцину планируют вывести на российский рынок в ближайшее время, добавила она. Российские ученые должны создавать вакцины, защищающие сразу против нескольких инфекций, уверена Попова.

«У нас есть большой исторический опыт создания подобных вакцин — есть вакцина против дифтерии, коклюша и столбняка, в России она используется уже очень давно и дает прекрасный результат», — пояснила Попова.

Полиомиелит, известный также как детский паралич — острое вирусное заболевание. Оно поражает центральную нервную систему, в первую очередь спинной мозг, в основном детей до пяти лет. Вирус передается через загрязненные пищевые продукты и воду, размножается в кишечнике и оттуда может проникать в нервную систему.

Последние случаи заболевания полиомиелитом в России зарегистрированы в 1996 году на территории Чечни. Но детский паралич все равно включен в Национальный календарь профилактических прививок — согласно ему детям до двухлетнего возраста должны быть сделаны пять полиовакцин.

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