Рустам Минниханов прибыл в Тюрингию с рабочей поездкой по приглашению Премьер-министра Бодо Рамелова

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Тюрингию с рабочей поездкой по приглашению Премьер-министра страны. Рабочий график руководителя республики включает ряд деловых встреч и участие в международном форуме. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РТ.

«Сегодня Рустам Минниханов примет участие в деловом форуме «Татарстан – Тюрингия» и встретится с Премьер-министром Тюрингии Бодо Рамеловым. Планируется обсудить перспективы развития сотрудничества, увеличения объемов и номенклатуры взаимных поставок, укрепления связей в области ИТ, машиностроения, гуманитарной сфере», – отметили в пресс-службе.

В течение дня Президент РТ планирует посетить одно из крупнейших учебных заведений Тюрингии - университет Баухауз, где Рустаму Минниханову будет представлен проект по внедрению возможностей искусственного интеллекта в строительстве. Также Президент РТ посетит лаборатории вуза. Кроме этого в планах руководителя республики - посещение Эрфуртского образовательного центра и Детского медиацентра.

Татарстан традиционно уделяет большое внимание развитию деловых и гуманитарных контактов с землями Германии. В последние годы взаимный товарооборот между Татарстаном и ФРГ достигает 2 млрд долларов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.