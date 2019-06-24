Сотрудники УФСИН по РТ пресекли попытки пронести в колонии телефоны в коробках от сока и аэрозолях

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Сотрудники УФСИН пресекли попытки пронести в колонии Татарстана телефоны в коробках от сока и аэрозолях, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«За последний месяц осужденным в колонии Казани и Нижнекамска, а также села Пановка пытаются передать наркотики и мобильные телефоны. Благодаря бдительности и профессионализму сотрудников УФСИН запрещенные предметы не попадают на режимную территорию», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, при досмотре личных вещей посетителя ИК №3 в аэрозольном баллоне из-под пены для бритья были найдены свертки, в которых лежали два телефона и три сим-карты.

В Нижнекамске при досмотре посылки осужденному ИК № 4 правоохранители обнаружили 33 грамма гашиша в конфете «ирис». А в казанской ИК № 19 у посетительницы нашли телефон в упаковке сока.

Кроме того, сотрудники ИК № 19 пресекли попытку доставить девять сотовых телефонов в колонию в шине авто, прибывшего для ремонта в автосервис при учреждении.

В УФСИН по РТ напоминают, что посетители будут нести ответственность за попытку пронести в учреждения запрещенные предметы. По всем случаям изъятия на гражданских лиц составляются акты о нарушении, которые направляются в соответствующие органы.

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