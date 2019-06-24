(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео бензовоз, опрокинувшийся на М7 в Татарстане. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

Автор видео сообщает, что ДТП произошло вчера на развязке в сторону Казани со стороны Шали.

На видео видно, что грузовик лежит на боку на обочине трассы. Топливо частично разлилось на проезжую часть, рабочие присыпают его песком.

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Пользователи соцсетей предположили, что водитель не смог вписаться в поворот и опрокинул грузовик.

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