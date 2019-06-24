В Нижнекамске свой профессиональный праздник отметили сотрудники детской больницы

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Детская городская больница отметила День медицинского работника. 196 врачей и 656 представителей медицинского персонала следят за здоровьем маленьких пациентов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.





Больница состоит из педиатрического стационара и двух детских поликлиник, двух акушерских корпусов, где ежегодно рождаются около 4 тыс. малышей, и клинико-диагностического отделения перинатального центра. Крупнейший многопрофильный центр в республике проводит операции и оказывает уникальную высокотехнологичную медицинскую помощь по неонатологии и детской урологии-андрологии.

В прошлом году услуги Детской городской больницы с перинатальным центром вошли в сотню лучших конкурса «Лучшие товары и услуги РТ 2018». Кроме того, больница стала лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ 2018».





За многолетнюю добросовестную работу тридцать специалистов награждены почетными грамотами, а детский врач-кардиолог Юлия Охотина, провизор-технолог Гузель Валиуллина и акушерка Люция Дютина получили почетные грамоты от Управления здравоохранения Нижнекамского района.

Кульминацией праздника стала концертная программа. Свои лучшие номера представили артисты и творческие коллективы Нижнекамска. Завершился праздник фотосессией с доктором Айболитом.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.