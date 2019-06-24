В Казани откроется горячая линия по вопросам регистрации прав и кадастровому учету

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Казани откроется консультация по вопросам регистрации прав и кадастровому учету, сообщает пресс-служба мэрии г. Казани.

Горячая линия будет работать 25 июня с 11.00 до 12.00.

На вопросы казанцев ответят представитель Росреестра РТ — начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Эндже Мухаметгалиева и от Кадастровой палаты — начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Анна Кайнова.

Консультация будет проводиться по телефону: (843) 255-25-71

Также горячая линия в этот день с 8.00 до 12.00 будет работать и в районах республики. Телефоны для жителей городов и районов Республики Татарстан можно найти на официальном сайте Росреестра в разделе «Обращения граждан» — «Горячие линии».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.