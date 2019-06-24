(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Пожарные спасли пожилую хозяйку из горящей квартиры в Нижнекамске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером в одной из квартир дома на Вокзальной улице загорелись вещи и мебель на площади 12 квадратных метров. Огнеборцы проникли в помещение, где обнаружили 87-летнюю женщину. Ее вывели на воздух и передали врачам», – рассказали в МЧС.

Пожар был потушен в течение десяти минут. Спасенную хозяйку квартиры доставили в реанимационное отделение ЦРБ Нижнекамска с отравлением угарным газом.

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