Задержан нижнекамец, которого подозревают в том, что насмерть забил обухом топора мать пятерых детей

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Полицейские задержали нижнекамца, подозреваемого в расправе над многодетной матерью, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
«Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 40-летней хозяйки квартиры дома на улице Шинников. По предварительным данным, сегодня ранним утром злоумышленник избил женщину обухом топора, от чего она скончалась», – рассказали в полиции.
В МВД отметили, что у погибшей осталось пятеро детей, четверо из них – несовершеннолетние. Ранее женщина была судима за оборот наркотиков, она освободилась условно-досрочно в августе прошлого года.
Полицейские установили, что 44-летний задержанный был знаком с женщиной и ранее также привлекался к ответственности за наркотики.
Сейчас на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы. Устанавливаются мотивы преступления.