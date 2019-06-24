В России отзывают более 300 автомобилей Porsche

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В России отзывают 319 автомобилей Porsche 718 Boxster (982) / 718 Cayman (982). Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Данная программа представлена ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД», которое является официальным представителем изготовителя Porsche в России.

Под программу отзыва попадают транспортные средства, которые были реализованы с июля 2016 года по январь 2019 года.

Причина отзыва автомобилей — недостаточное соединение «отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения».

Владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы уполномоченными представителями изготовителей ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД». Оповещение будет проведено путем рассылки писем и/или по телефону. Также владельцы Porsche могут самостоятельно узнать, подлежит ли их автомобиль отзыву, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На данных транспортных средствах будут доработаны нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении, что приведет к стабилизации структуры кузова.

Все необходимые работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

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