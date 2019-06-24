(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Мужчина полностью обгорел на пожаре в бане в Приволжском районе Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера днем в МЧС поступило сообщение о том, что в Привольном поселке на Костромской улице загорелась баня. Площадь пожара составила 30 квадратных метров», – рассказали в МЧС.

В результате 30-летний мужчина получил ожоги 90% тела. Его госпитализировали в РКБ.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании печи.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.