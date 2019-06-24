Мухаметшин примет участие во внеочередной сессии Альметьевского района

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня примет участие во внеочередном заседании депутатов Альметьевского районного совета. В ходе сессии будет озвучена кандидатура нового главы района. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

«Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин планирует принять участие в заседании совета Альметьевского муниципального района», – сказали в пресс-службе.

Выступая 6 июня на сессии Альметьевского райсовета, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщил, что на следующем заседании депутатского корпуса планируется представление нового руководителя муниципального образования. «Волнующий всех вопрос – кто в дальнейшем возглавит район? Как вы понимаете, это очень ответственный вопрос, его решение требует реализации определенных регламентных процедур и времени. Поэтому в сегодняшнем заседании вопрос о руководителе района еще не рассматривается. Соответствующая кандидатура будет внесена на ваше решение к следующему заседанию», – сказал тогда Песошин.

Ранее депутаты Альметьевского района досрочно прекратили полномочия руководителя района Айрата Хайруллина, назначенного министром информатизации и связи РТ. В своем выступлении Премьер-министр РТ отметил, что прежний глава руководил районом более 4 лет.

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