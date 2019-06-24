Пятерых детей и шестерых взрослых спасли с острова Качели в Зеленодольском районе РТ

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Пятерых детей и шестерых взрослых спасли с острова Качели. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил главный госинспектор ГИМС Зеленодольского района РТ Сергей Евсеев.

«Вчера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на острове рядом с поселком Васильево застряли 11 человек. Из них ребенок грудного возраста, четверо детей в возрасте от пяти до шести лет и шесть взрослых. Заявитель сообщил, что знакомый доставил всех на остров на лодке, однако обратно не забрал», – рассказал Евсеев.

На место прибыли сотрудники ГИМС, которые доставили всех на берег. На момент их прибытия двое взрослых купались в несанкционированном месте, за что сотрудники отдела обеспечения общественной безопасности ЗМР РТ составили на них административные материалы.

Сергей Евсеев пояснил, что оба родителя, купаясь в необорудованном для этого месте, подвергали своих детей опасности, а также отвлекали сотрудников ГИМС от их работы. Материалы о нарушениях передадут в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

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