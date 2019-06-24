Врачи из Нижнекамска призвали школьниц не увлекаться «жесткими» диетами

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Специалисты детской городской больницы провели профилактические занятия с воспитанниками пришкольных лагерей Нижнекамска. В этот раз они пообщались с ребятами из младшего блока лагеря школы №9, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

В занятии участвовало более 70 человек. Врачи в игровой форме рассказали школьникам о главных принципах здорового образа жизни и научили «танцу мытья рук».

«В настоящее же время проблема перехода к правильному питанию и физической активности с каждым днем становится все актуальнее, – подчеркнули медики.

Если раньше в СМИ часто можно было встретить информацию об изнуряющих диетах, то сегодня благодаря популяризации здорового образа жизни, молодое поколение стало более «продвинутым» в этой теме.

Молодые люди постепенно осознают, что им не нужны жесткие диеты, сомнительные препараты и прочее.





«Здоровый образ жизни – это несколько простых составляющих: полезное питание, спорт и полноценный отдых», – отметили врачи.

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