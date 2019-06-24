В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от фракции ЛДПР, сообщает РИА Новости.

По словам авторов законопроекта, тонирование стекол в автомобиле широко распространено во всем мире и позволяет сделать транспорт более комфортным и безопасным. Депутаты также уверены, что тонировка поможет сэкономить топливо в жару, поскольку снижается необходимость использования кондиционера.

Правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России в начале июня. Теперь владелец должен обратиться в Госавтоинспекцию, чтобы получить разрешение на изменения конструкции транспорта. При этом нельзя заменять кузов и шасси, а также уничтожать идентификационный номер.

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