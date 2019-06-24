СМИ: Число бюджетных мест в российских вузах сократится к 2024 году

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 24%, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Правительства РФ Федеральному собранию.

Сейчас в вузах России 518,4 тыс. бюджетных мест, но через пять лет их количество уменьшится до 432,4 тыс. Вместе с этим ожидается, что число абитуриентов вырастет на 15% — это приведет к повышению конкурса при поступлении до 1,9 человека на место. В настоящее время конкурс составляет 1,4 выпускника на место.

По данным издания, причины прогнозируемых изменений не называются.

Тенденция сокращения бюджетных мест в основном касается региональных вузов, объяснил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Это происходит из-за недостатка средств в бюджетах регионов. Однако перспективная молодежь может уезжать в более крупные города, считает Комков.

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