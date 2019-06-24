Роспотребнадзор: На горячую линию по ситуации в Грузии чаще всего звонили туристы из Москвы и Казани

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). На горячую линию Роспотребнадзора по ситуации в Грузии с момента ее старта позвонили более 700 человек. Чаще всего за помощью обращались туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Уфы и Новосибирска, сообщается на официальном сайте ведомства.

Цель горячей линии — оказание помощи по консультированию и защите имущественных интересов российских туристов, заключивших договоры о реализации туристского продукта, предусматривающего посещение Грузии после 8 июля.

Отмечается, что россиян волнует возврат денежных средств за приобретенные билеты и туристические услуги, порядок оформления документов при составлении претензии и информация о возможности обратиться за консультациями. Также туристы беспокоятся о безопасности пребывания и возвращения из Грузии до 8 июля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией 21 июня для обеспечения безопасности россиян. В связи с этим туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить реализацию туров в эту страну до нормализации ситуации.

Горячая линия продолжает свою работу, получить консультацию можно по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

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