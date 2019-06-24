Умер исполнитель главной роли в «Оводе» Андрей Харитонов

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов умер в возрасте 59 лет. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал режиссер-документалист Виталий Манский.

«[Он] уходил, к большому сожалению, он почти забытым. Жизнь такая штука... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит», — написал режиссер.

Причиной смерти Харитонова стал рак желудка. Шесть операций не помогли ему преодолеть болезнь.

Самой известной ролью актера стал Артур Бертон в фильме Николая Мащенко «Овод» (1980). Кроме того, Харитонов снимался в таких фильмах, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка» и «Тайна “Черных дроздов”».

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