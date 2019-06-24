Татар-информ

24 июня 2019, 06:46

Общество

ВЦИОМ: Почти половина россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели

Рекомендуем

Общество

ВЦИОМ: Почти половина россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели

Чаще всего предложение одобряли жители крупных городов.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Почти половина (48%) россиян не поддерживает предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырех дней, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Хорошей такую идею считают чуть менее трети (29%) опрошенных, а 17% рассказали, что их не волнует продолжительность рабочей недели. 6% респондентов затруднились ответить.

Отмечается, что чаще всего инициативу поддерживают жители крупных городов в возрасте 25 — 34 лет. Живущие в небольших городах, в основном, выступают против. Недовольны идеей и респонденты старше 60 лет.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Альметьевцам предлагают выбрать названия для двух новых детских садов
Новости дня
07:18
Умер исполнитель главной роли в «Оводе» Андрей Харитонов
06:46
ВЦИОМ: Почти половина россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели
06:14
Нижнекамск опубликовал расписание open-air кинопоказов на июль

Сотрудники библиотеки говорят, что их цель – скрасить вечера яркими впечатлениями.

05:18
Альметьевцам предлагают выбрать названия для двух новых детских садов

На выбор предложены такие названия, как «Кубик-рубик», «Умка», «Русалочка», «Золотая рыбка», «Уникум», «Калейдоскоп», «Щелкунчик».

04:29
В Алексеевском районе открылся VIII молодежный образовательный форум «Сэлэт»

В работе форума примут участие креативные ребята, которые раскроют свои многогранные таланты.

03:13
В Набережных Челнах отметят праздник Элеваторной горы

Посвященное поселку мероприятие запланировано на вечер 26 июня.

02:02
Житель Буинска изобрел устройство для борьбы с коварными насекомыми

Отпугивающее устройство, которое звенит и дребезжит, помогло семейству из Буинска избавиться от медведки.

01:16
Омбудсмен Татарстана Сария Сабурская проведет выездные приемы в Актаныше и Агрызе

Прием населения состоится при участии представителей силовых структур, руководителей органов здравоохранения, отделов социальной защиты.

00:37
В Нижнекамске социальный кластер начнут формировать коуч-интенсивом

На форум съедутся участники и спикеры из Минэкономики РТ, Фонда поддержки предпринимательства РТ, КФУ, консалтинговой компании «Зилант» и другие.

23.06 23:08
В зловонном воздухе над Нижнекамском не нашли превышений ПДК

Результата анализа пров, взятых после жалоб горожан на резкий запах, оказались достаточно неожиданными.

23.06 22:40
К октябрю все пригородные поезда РТ оснастят системой безналичной оплаты

Пока принимать платежи посредством прикладывания карты к устройству способны 25 терминалов.

23.06 22:12
Татарстанские стрелки завоевали шесть медалей на первенстве России среди юниоров

Состязания в личном и командном зачете проходят в Липецке.

23.06 21:47
Челнинские школьники собрали 40 мешков мусора у реки Мелекески

Участники экосмены одного из пришкольных лагерей очистили берег пруда.

23.06 21:20
Содержащиеся в морской рыбе частицы микропластика способны вызывать рак
23.06 20:48
Онколог назвал находящихся в группе риска по опасным видам рака
23.06 20:10
Фестиваль уличной музыкальной культуры «Под мостом» впервые прошел в Автограде

На набережной имени Габдуллы Тукая выступили 12 челнинских музыкантов.

23.06 19:52
Частое использование смартфонов привело к появлению выступов на черепе
23.06 19:26
Царь-самовар, татарская лошадь и подворье Туркменистана: в Казани отметили Сабантуй

Главной площадкой Сабантуя-2019 по традиции стал майдан в Березовой роще казанского поселка Мирный.

23.06 19:14
Сабантуй на озере Лебяжье посетили 53 тыс. жителей и гостей Казани

Свою продукцию на площадке «Деревенские подворья» представили шесть районов Татарстана.

23.06 18:50
Татарстанские лошади выиграли более 1,6 млн рублей на скачках в Сабантуй

Скакуны из Татарстана завоевали призы в десяти номинациях.

23.06 18:40
Татарстанец завоевал «бронзу» Всероссийского турнира по гольфу для любителей

Илья Кабанов набрал одинаковое количество ударов с соперником из Москвы, но их качество сыграло против представителя РТ.

23.06 18:32
Победа на дистанции в четыре этапа: всероссийский турнир по гольфу в Казани подошел к концу

Участие в турнире приняли около 40 спортсменов из трех стран.

23.06 18:04
Жеребец Кадырова пришел первым на скачках в Казани

Конь Пафос выиграл Кубок Казанского Кремля.

23.06 17:52
Республиканский «Гырон Быдтон» поменяет концепцию под мамадышский стиль

Организаторы мероприятия возложили большие надежды на мамадышский опыт и решили полностью поменять концепцию праздника под мамадышский стиль.

23.06 17:28
За год просрочка по ипотеке в России выросла более чем на треть
События