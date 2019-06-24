ВЦИОМ: Почти половина россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Почти половина (48%) россиян не поддерживает предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырех дней, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Хорошей такую идею считают чуть менее трети (29%) опрошенных, а 17% рассказали, что их не волнует продолжительность рабочей недели. 6% респондентов затруднились ответить.

Отмечается, что чаще всего инициативу поддерживают жители крупных городов в возрасте 25 — 34 лет. Живущие в небольших городах, в основном, выступают против. Недовольны идеей и респонденты старше 60 лет.

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