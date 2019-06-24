В Набережных Челнах отметят праздник Элеваторной горы

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах 26 июня на майдане Элеваторной горы пройдет праздник, посвященный этому поселку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

В рамках мероприятия состоится награждение передовиков Набережночелнинского элеватора, ветеранов Великой Отечественной войны, местного долгожителя, хозяев образцовых домов и активистов поселка.

Желающие смогут принять участие в спортивных играх, победители соревнований получат ценные подарки. Кроме того, будет организован конкурс танца и частушек. Свои концертные номера представят артисты и творческие коллективы города и Дворца культуры «Энергетик».

Празднование начнется в 17 часов. Заключительным событием мероприятия станет дискотека.

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