Татар-информ

24 июня 2019, 05:18

Общество

Альметьевцам предлагают выбрать названия для двух новых детских садов

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Общество

Альметьевцам предлагают выбрать названия для двух новых детских садов

Фото: almetyevsk.tatar.ru

На выбор предложены такие названия, как «Кубик-рубик», «Умка», «Русалочка», «Золотая рыбка», «Уникум», «Калейдоскоп», «Щелкунчик».

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске ведутся масштабные работы по строительству учреждений дошкольного образования, сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что к 1 сентября свои двери откроют два новых детских сада на 220 мест каждый, расположенных по адресам: ул. Бигаш, д. 137 и пр. Мира, д. 13. Дошкольные учреждения построены в рамках республиканской программы. 

В связи с этим местным жителям предлагают выбрать названия для детсадов. Для дошкольного учреждения по улице Мира предложены такие имена, как «Кубик-рубик», «Умка», «Русалочка» и «Золотая рыбка», а для ДОУ по улице Бигаш – «Уникум», «Калейдоскоп» и «Щелкунчик».

Альметьевцы могут оставить свой голос, перейдя по ссылке и написав в комментариях (например, 1 – «Умка», 2 – «Уникум»).

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