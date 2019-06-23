В Алексеевском районе открылся VIII молодежный образовательный форум «Сэлэт»

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Алексеевском районе Татарстана открылся VIII Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт». Лагерь на территории Билярского музея-заповедника будет работать с 21 июня по 5 августа, пишет газета «Заря».





В работе форума примут участие креативные ребята, которые раскроют свои многогранные таланты. В этом году форум Сэлэт впервые пройдет в формате шесть смен: первой стартует смена под названием Soft Skills Biler Forum по обмену опытом от преуспевающих в науке, искусстве и бизнесе молодых людей. Творческий потенциал детей и молодежи в области музыки, танца и театрального искусства наставники выявят на смене, посвященной искусству, которая стартует 27 июня.





Площадка Selet Biler Forum направлена на изучение опыта в области образования. В рамках смены IT состоятся мастер-классы, посвященные знакомству с инструментами эффективного поиска и обработки информации.

На образовательных сессиях Leaders Biler Forum соберутся дети, которым интересно развитие школьного самоуправления и личностный рост.





В других сменах дети узнают о создании «города будущего», развитии лидерских качеств, навыков проектной и командной работы.





Стартовавшая 21 июня смена Soft Skills Biler Forum посвящена навыкам, которые обеспечивают эффективность профессиональной самореализации.

Планируется, что в этом году на форум съедутся более 18 тыс. ребят.

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