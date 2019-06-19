Житель Буинска изобрел устройство для борьбы с коварными насекомыми

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Житель деревни Черки-Кильдуразы Буинского района Альберт Гилязов изобрел свой метод борьбы с медведкой – он изготовил отпугивающее устройство, которое звенит и дребезжит, пишет газета «Знамя».



Таких приспособлений у Гилязовых три – одно среди томатов, второе в теплице, третье среди картофельных борозд. Все звенят и издают своеобразную музыку.



Глава хозяйства рассказал, что в течение долгого времени пытались бороться с насекомым, но все было тщетно – не помогала ни «отрава», ни поиск подземных ходов коварной медведки. «С установлением этих приспособлений, как бы не сглазить, овощи начали расти. Соседей вот мучают – повредили немало кустов капусты, картофеля, огурцов», – рассказал мужчина.



Материал о борьбе с медведкой пенсионер прочитал в журнале «1001 совет». Там садовод-любитель предлагал устанавливать возле овощей электробритву «Харьков». По мнению автора, звук электробритвы отпугивал насекомых.



Буинец решил сам изобрести полезный гаджет. Фантазии у пенсионера, проработавшего 43 года учителем труда, хватает – в 1985 году, изготовив вместе с учениками первый в районе мотоблок, он занял первое место на выставке ВДНХ.



Вырезав из металла квадрат, он прикрепил к нему моторчик старого магнитофона, чтобы тот быстро вращался и не перегревался, подсоединил к редуктору. К концу мотора приварил металлическую палку, а посередине поперек длинный шуруп. Последний, вращаясь вместе с палкой, задевает колокольчик, сделанный из деталей люстры, – в результате получается звук.



Приспособление работает от электрической сети 220 вольт, так как основание из тонкого листа металла, при вращении вибрация отдает и в землю. «Медведки вибрацию и шум не любят, сразу разбежались. Приспособления работают весь день понемногу. На ночь не оставляю», – рассказывает Альберт Гилязов.



От коварных вредителей он сам избавился, но готов поделиться своим опытом и с другими. «Пусть приходят, покажу, разъясню», – говорит Альберт Гилязов.

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