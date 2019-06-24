Омбудсмен Татарстана Сария Сабурская проведет выездные приемы в Актаныше и Агрызе

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). 25 июня в селе Актаныш состоится выездной прием граждан, который проведет уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

Консультация пройдет в здании районного Совета с 11 до 13 часов.

«Прием населения состоится при участии представителей силовых структур района, руководителей здравоохранения, отдела социальной защиты, управления пенсионного фонда», – отметили в ведомстве.

26 июня Сария Сабурская и старший помощник прокурора РТ по рассмотрению обращений и приему граждан Азат Хусаенов проведут прием в Агрызе.

Время приема – также с 11 до 13 часов. Обязательна предварительная запись граждан по телефону: 8 (843) 236-41-80 (приемная уполномоченного по правам человека).

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