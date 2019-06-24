Нижнекамск опубликовал расписание open-air кинопоказов на июль

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). С наступления лета еженедельно по средам в нижнекамском парке чтения и отдыха проходят кинопоказы под открытым небом. Организатором выступает Центральная библиотека Нижнекамска, сообщает пресс-служба района.



Сотрудники библиотеки говорят, что их цель – скрасить вечера яркими впечатлениями, так как школьники отдыхают на каникулах, а их родители выходят в отпуск.



На этой неделе нижнекамцы посмотрели детский фильм «Денискины рассказы», снятый по произведениям Виктора Драгунского.



«Фильм оставил приятные впечатления», – поделились сотрудники библиотеки.



План кинопоказов под открытым небом продолжится в июле. Так, 3 и 10 числа состоятся показы фильмов по рассказам Драгунского «По секрету всему свету» (1 и 2 серии). 17 июля нижнекамцы увидят фильм по рассказам Василия Шукшина «Печки-лавочки», 24 июля – «Королевство кривых зеркал», 31 – киноленту по произведению В. Железникова «Чудак из 5 Б».

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