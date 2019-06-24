Татар-информ

24 июня 2019, 06:14

Культура

Нижнекамск опубликовал расписание open-air кинопоказов на июль

Рекомендуем

Культура

Нижнекамск опубликовал расписание open-air кинопоказов на июль

Сотрудники библиотеки говорят, что их цель – скрасить вечера яркими впечатлениями.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). С наступления лета еженедельно по средам в нижнекамском парке чтения и отдыха проходят кинопоказы под открытым небом. Организатором выступает Центральная библиотека Нижнекамска, сообщает пресс-служба района.

Сотрудники библиотеки говорят, что их цель – скрасить вечера яркими впечатлениями, так как школьники отдыхают на каникулах, а их родители выходят в отпуск.

На этой неделе нижнекамцы посмотрели детский фильм «Денискины рассказы», снятый по произведениям Виктора Драгунского.

«Фильм оставил приятные впечатления», – поделились сотрудники библиотеки.

План кинопоказов под открытым небом продолжится в июле. Так, 3 и 10 числа состоятся показы фильмов по рассказам Драгунского «По секрету всему свету» (1 и 2 серии). 17 июля нижнекамцы увидят фильм по рассказам Василия Шукшина «Печки-лавочки», 24 июля – «Королевство кривых зеркал», 31 – киноленту по произведению В. Железникова «Чудак из 5 Б».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Фестиваль уличной музыкальной культуры «Под мостом» впервые прошел в Автограде
Новости дня
07:18
Умер исполнитель главной роли в «Оводе» Андрей Харитонов
06:46
ВЦИОМ: Почти половина россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели
06:14
Нижнекамск опубликовал расписание open-air кинопоказов на июль

Сотрудники библиотеки говорят, что их цель – скрасить вечера яркими впечатлениями.

05:18
Альметьевцам предлагают выбрать названия для двух новых детских садов

На выбор предложены такие названия, как «Кубик-рубик», «Умка», «Русалочка», «Золотая рыбка», «Уникум», «Калейдоскоп», «Щелкунчик».

04:29
В Алексеевском районе открылся VIII молодежный образовательный форум «Сэлэт»

В работе форума примут участие креативные ребята, которые раскроют свои многогранные таланты.

03:13
В Набережных Челнах отметят праздник Элеваторной горы

Посвященное поселку мероприятие запланировано на вечер 26 июня.

02:02
Житель Буинска изобрел устройство для борьбы с коварными насекомыми

Отпугивающее устройство, которое звенит и дребезжит, помогло семейству из Буинска избавиться от медведки.

01:16
Омбудсмен Татарстана Сария Сабурская проведет выездные приемы в Актаныше и Агрызе

Прием населения состоится при участии представителей силовых структур, руководителей органов здравоохранения, отделов социальной защиты.

00:37
В Нижнекамске социальный кластер начнут формировать коуч-интенсивом

На форум съедутся участники и спикеры из Минэкономики РТ, Фонда поддержки предпринимательства РТ, КФУ, консалтинговой компании «Зилант» и другие.

23.06 23:08
В зловонном воздухе над Нижнекамском не нашли превышений ПДК

Результата анализа пров, взятых после жалоб горожан на резкий запах, оказались достаточно неожиданными.

23.06 22:40
К октябрю все пригородные поезда РТ оснастят системой безналичной оплаты

Пока принимать платежи посредством прикладывания карты к устройству способны 25 терминалов.

23.06 22:12
Татарстанские стрелки завоевали шесть медалей на первенстве России среди юниоров

Состязания в личном и командном зачете проходят в Липецке.

23.06 21:47
Челнинские школьники собрали 40 мешков мусора у реки Мелекески

Участники экосмены одного из пришкольных лагерей очистили берег пруда.

23.06 21:20
Содержащиеся в морской рыбе частицы микропластика способны вызывать рак
23.06 20:48
Онколог назвал находящихся в группе риска по опасным видам рака
23.06 20:10
Фестиваль уличной музыкальной культуры «Под мостом» впервые прошел в Автограде

На набережной имени Габдуллы Тукая выступили 12 челнинских музыкантов.

23.06 19:52
Частое использование смартфонов привело к появлению выступов на черепе
23.06 19:26
Царь-самовар, татарская лошадь и подворье Туркменистана: в Казани отметили Сабантуй

Главной площадкой Сабантуя-2019 по традиции стал майдан в Березовой роще казанского поселка Мирный.

23.06 19:14
Сабантуй на озере Лебяжье посетили 53 тыс. жителей и гостей Казани

Свою продукцию на площадке «Деревенские подворья» представили шесть районов Татарстана.

23.06 18:50
Татарстанские лошади выиграли более 1,6 млн рублей на скачках в Сабантуй

Скакуны из Татарстана завоевали призы в десяти номинациях.

23.06 18:40
Татарстанец завоевал «бронзу» Всероссийского турнира по гольфу для любителей

Илья Кабанов набрал одинаковое количество ударов с соперником из Москвы, но их качество сыграло против представителя РТ.

23.06 18:32
Победа на дистанции в четыре этапа: всероссийский турнир по гольфу в Казани подошел к концу

Участие в турнире приняли около 40 спортсменов из трех стран.

23.06 18:04
Жеребец Кадырова пришел первым на скачках в Казани

Конь Пафос выиграл Кубок Казанского Кремля.

23.06 17:52
Республиканский «Гырон Быдтон» поменяет концепцию под мамадышский стиль

Организаторы мероприятия возложили большие надежды на мамадышский опыт и решили полностью поменять концепцию праздника под мамадышский стиль.

23.06 17:28
За год просрочка по ипотеке в России выросла более чем на треть
События