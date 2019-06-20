Татар-информ

24 июня 2019, 00:37

Общество

В Нижнекамске социальный кластер начнут формировать коуч-интенсивом

Рекомендуем

Общество

В Нижнекамске социальный кластер начнут формировать коуч-интенсивом

Фото: e-nkama.ru

На форум съедутся участники и спикеры из Минэкономики РТ, Фонда поддержки предпринимательства РТ, КФУ, консалтинговой компании «Зилант» и другие.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске начнут формировать кластер в некоммерческом секторе – связку НКО, бизнеса и властей, которая позволит сэкономить деньги в бюджете и повысить качество жизни горожан, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Работа проекта начнется со стартовой площадки «День социально-ориентированных некоммерческих организаций», которая пройдет в центре молодежных инициатив «Ковер» 26 июня. На форум съедутся участники и спикеры из Минэкономики РТ, Фонда поддержки предпринимательства РТ, КФУ, консалтинговой компании «Зилант» и проекта «Капитан грантов».



Организатор Дня НКО, директор арт-кластера «Рубаха» Яна Анисимова рассказала, что этого события в городе ждали долго. «Мы начнем формировать успешный кластер в некоммерческом секторе», – рассказала она об имеющихся планах.

Участие в форуме бесплатное. На нем могут побывать представители органов власти, руководители бизнеса, муниципальных организаций, НКО. Необходимо зарегистрироваться по телефону 8-917-886-51-85.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Царь-самовар, татарская лошадь и подворье Туркменистана: в Казани отметили Сабантуй
Новости дня
01:16
Омбудсмен Татарстана Сария Сабурская проведет выездные приемы в Актаныше и Агрызе

Прием населения состоится при участии представителей силовых структур, руководителей органов здравоохранения, отделов социальной защиты.

00:37
В Нижнекамске социальный кластер начнут формировать коуч-интенсивом

На форум съедутся участники и спикеры из Минэкономики РТ, Фонда поддержки предпринимательства РТ, КФУ, консалтинговой компании «Зилант» и другие.

23.06 23:08
В зловонном воздухе над Нижнекамском не нашли превышений ПДК

Результата анализа пров, взятых после жалоб горожан на резкий запах, оказались достаточно неожиданными.

23.06 22:40
К октябрю все пригородные поезда РТ оснастят системой безналичной оплаты

Пока принимать платежи посредством прикладывания карты к устройству способны 25 терминалов.

23.06 22:12
Татарстанские стрелки завоевали шесть медалей на первенстве России среди юниоров

Состязания в личном и командном зачете проходят в Липецке.

23.06 21:47
Челнинские школьники собрали 40 мешков мусора у реки Мелекески

Участники экосмены одного из пришкольных лагерей очистили берег пруда.

23.06 21:20
Содержащиеся в морской рыбе частицы микропластика способны вызывать рак
23.06 20:48
Онколог назвал находящихся в группе риска по опасным видам рака
23.06 20:10
Фестиваль уличной музыкальной культуры «Под мостом» впервые прошел в Автограде

На набережной имени Габдуллы Тукая выступили 12 челнинских музыкантов.

23.06 19:52
Частое использование смартфонов привело к появлению выступов на черепе
23.06 19:26
Царь-самовар, татарская лошадь и подворье Туркменистана: в Казани отметили Сабантуй

Главной площадкой Сабантуя-2019 по традиции стал майдан в Березовой роще казанского поселка Мирный.

23.06 19:14
Сабантуй на озере Лебяжье посетили 53 тыс. жителей и гостей Казани

Свою продукцию на площадке «Деревенские подворья» представили шесть районов Татарстана.

23.06 18:50
Татарстанские лошади выиграли более 1,6 млн рублей на скачках в Сабантуй

Скакуны из Татарстана завоевали призы в десяти номинациях.

23.06 18:40
Татарстанец завоевал «бронзу» Всероссийского турнира по гольфу для любителей

Илья Кабанов набрал одинаковое количество ударов с соперником из Москвы, но их качество сыграло против представителя РТ.

23.06 18:32
Победа на дистанции в четыре этапа: всероссийский турнир по гольфу в Казани подошел к концу

Участие в турнире приняли около 40 спортсменов из трех стран.

23.06 18:04
Жеребец Кадырова пришел первым на скачках в Казани

Конь Пафос выиграл Кубок Казанского Кремля.

23.06 17:52
Республиканский «Гырон Быдтон» поменяет концепцию под мамадышский стиль

Организаторы мероприятия возложили большие надежды на мамадышский опыт и решили полностью поменять концепцию праздника под мамадышский стиль.

23.06 17:28
За год просрочка по ипотеке в России выросла более чем на треть
23.06 16:56
Приз «Золотой Аргамак» на состязаниях в честь Сабантуя взял скакун из Московской области

Участниками состязаний на Казанском ипподроме стали 13 чистокровных скакунов ахалтекинской породы.

23.06 16:44
Игорь Баринов: Оставаясь визитной карточкой татарского народа, Сабантуй стал общероссийским событием

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей принял участие в казанском Сабантуе.

23.06 16:12
Акция «Неделя сбора батареек» продолжает путешествие по городам Татарстана

После Елабуги проект побывает в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

23.06 15:38
Заинцы провели митинг памяти и скорби, почтя погибших на войне солдат

11600 уроженцев Заинского района встали на защиту родины, из них только 4190 вернулись с поля боя.

23.06 15:06
Синоптики предупредили о грозах и граде в Татарстане

Во время гроз республику ждет сильный шквалистый ветер.

23.06 14:54
Президент РТ на Сабантуе: Татарстан и Туркменистан объединяет высокий уровень взаимопонимания

Рустам Минниханов и Гурбангулы Бердымухамедов посетили площадку Сабантуя в казанском поселке Мирный.

23.06 14:42
В Казанском Кремле подписан ряд соглашений в присутствии Президентов Татарстана и Туркменистана

Татарстан поставит Туркменистану около 2 тыс. грузовиков «КАМАЗ».

События