В Нижнекамске социальный кластер начнут формировать коуч-интенсивом

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске начнут формировать кластер в некоммерческом секторе – связку НКО, бизнеса и властей, которая позволит сэкономить деньги в бюджете и повысить качество жизни горожан, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Работа проекта начнется со стартовой площадки «День социально-ориентированных некоммерческих организаций», которая пройдет в центре молодежных инициатив «Ковер» 26 июня. На форум съедутся участники и спикеры из Минэкономики РТ, Фонда поддержки предпринимательства РТ, КФУ, консалтинговой компании «Зилант» и проекта «Капитан грантов».





Организатор Дня НКО, директор арт-кластера «Рубаха» Яна Анисимова рассказала, что этого события в городе ждали долго. «Мы начнем формировать успешный кластер в некоммерческом секторе», – рассказала она об имеющихся планах.



Участие в форуме бесплатное. На нем могут побывать представители органов власти, руководители бизнеса, муниципальных организаций, НКО. Необходимо зарегистрироваться по телефону 8-917-886-51-85.

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